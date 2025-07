Minaccia di buttarsi nel canale | mobilitazione per salvarla

In un clima di intensa mobilitazione, le strade di Rimini si sono riempite di vigili del fuoco, forze dell’ordine e soccorritori pronti a intervenire per salvare una vita in grave pericolo. Una donna di 50 anni, seduta sul parapetto del canale vicino al ponte di Tiberio, ha minacciato di compiere un gesto estremo. La storia di questa giornata dimostra come la solidarietà e il coraggio possano fare la differenza, e il suo epilogo è ancora tutto da scrivere.

Rimini, 3 luglio 2025 – Una mobilitazione imponente di mezzi e soccorritori - vigili del fuoco, polizia di Stato e 118 - nella piazza sull’Acqua, a due passi dal ponte di Tiberio. Lì dove oggi, verso le 11.15, è scattato l’allarme per paura che una donna di 50 anni potesse compiere un gesto estremo, gettandosi di sotto. Stando ad una prima ricostruzione, la donna – residente a Rimini – si sarebbe seduta sul parapetto che si affaccia sul canale, manifestando l’intenzione di volersi buttare. Un comportamento che ha immediatamente destato la preoccupazione del marito, che si trovava insieme a lei in quel momento, anche in considerazione di precedenti difficoltà psicologiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minaccia di buttarsi nel canale: mobilitazione per salvarla

In questa notizia si parla di: canale - mobilitazione - minaccia - buttarsi

Minaccia di buttarsi nel canale: mobilitazione per salvarla; Como, minaccia di buttarsi da un traliccio; Sanremo: uomo sale su un tetto vicino all'Ariston per buttarsi, bloccato.

Minaccia di buttarsi nel canale: mobilitazione per salvarla - la donna – residente a Rimini – si sarebbe seduta sul parapetto che si affaccia sul canale, manifestando l’intenzione di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Minaccia di buttarsi giù dalla gru, i carabinieri lo fanno desistere - Il Resto del Carlino - Il Resto del Carlino; Cesena; Cronaca; Minaccia di buttarsi giù dalla gru, i carabinieri lo fanno desistere; Minaccia di buttarsi giù dalla gru, i carabinieri lo fanno desistere ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it