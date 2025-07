Milan seconda maglia del 2025-26 Oettle | Diavoletto parte del DNA

Il Milan si prepara a sorprendere i suoi tifosi con la nuova seconda maglia 2025-2026, un omaggio al DNA del club e alla tradizione rossonera. Firmata PUMA, questa maglia promette di essere un vero simbolo di passione e stile. Debutterà il 23 luglio, durante l’amichevole contro l’Arsenal, pronta a scrivere un nuovo capitolo di storia milanista.

PUMA e AC Milan hanno lanciato la nuova seconda maglia del Milan 2025-2026. Debutterà il 23 luglio durante l'amichevole contro l'Arsenal.

