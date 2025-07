Primi sconti aspettando la Notte dei Saldi con artisti e animazione

Preparati a vivere un'esperienza unica nell'attesa dei grandi saldi! Sabato 5 luglio, Avellino si anima con artisti, animazioni e sorprendenti offerte nelle vie più vivaci della città. La “Notte dei saldi” promette entusiasmo e divertimento, coinvolgendo negozi e cittadini in una serata speciale patrocinata dal Comune. Non perdere l’occasione di scoprire anteprime imperdibili e di immergerti in un’anticipazione fatta di shopping, musica e magia: il conto alla rovescia è cominciato!

Mentre in diverse vertine delle attività commerciali del capoluogo irpino già spuntano i primi cartelli per annunciare scontistiche particolari in vista dello start ufficiale ai saldi, la C fesercenti provinciale di Avellino e diverse attività di Corso Vittorio Emanuele e Viale Italia organizzano per sabato 5 luglio,con il patrocinio gratuito del Comune capoluogo, la "Notte dei saldi", ed invitano tutti gli operatori del territorio ad aderire e partecipare all'iniziativa. «Per dare il via nel migliore dei modi – ha affermato il presidente dell'associazione di categoria, Giuseppe Marinelli – alla stagione delle vendite promozionali stiamo mettendo in piedi un evento che coinvolga tutta la città.

