Spari e granate stordenti contro i palestinesi | video-inchiesta di AP sulla fondazione Usa che distribuisce aiuti a Gaza

Una recente video-inchiesta di AP solleva gravi dubbi sul modo in cui gli aiuti umanitari vengono gestiti a Gaza. Contractor americani, incaricati di supervisionare le distribuzioni, sarebbero coinvolti in pratiche pericolose, usando munizioni vere e granate stordenti contro civili in fila per il cibo. Un quadro inquietante che mette in discussione l’efficacia e l’etica delle operazioni di aiuto, lasciando emergere questioni cruciali sulla tutela dei civili in zone di conflitto.

I contractor americani che sorvegliano i siti di distribuzione degli aiuti a Gaza utilizzano munizioni vere, granate stordenti e spray al peperoncino contro i civili in fila per il cibo. È quanto emerge da una video-inchiesta pubblicata da Associated Press che cita due operatori statunitensi della UG Solutions che si sono fatti avanti in condizioni di anonimato per denunciare pratiche pericolose e irresponsabili, oltre alla diffusa incompetenza del personale di sicurezza impiegato nella Striscia dalla Gaza Humanitarian Foundation, operativa dallo scorso 26 maggio. Stando ai racconti, si tratta di persone non qualificate, non controllate, pesantemente armate e dotate della massima libertà di azione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spari e granate stordenti contro i palestinesi: video-inchiesta di AP sulla fondazione Usa che distribuisce aiuti a Gaza

In questa notizia si parla di: granate - stordenti - inchiesta - aiuti

Un'inchiesta di Associated Press, pubblicata il 3 luglio 2025, ha confermato quanto InsideOver aveva già denunciato settimane fa: nei centri di distribuzione di beni umanitari a Gaza, anche i mercenari americani armati commettono violenze contro la popolazi Vai su X

Spari e granate stordenti contro i palestinesi: video-inchiesta di AP sulla fondazione Usa che distribuisce…; Aiuti a Gaza, due contractors denunciano: granate stordenti e munizioni vere contro i palestinesi in cerca di cibo.

Aiuti a Gaza, due contractors denunciano: granate stordenti e munizioni vere contro i palestinesi in cerca di cibo - Secondo testimonianze e video ottenuti dall’Associated Press (AP), i contractor americani che si occupano della sicurezza nei siti di distribuzione degli aiuti a Gaza stanno usando munizioni vere e gr ... Scrive globalist.it

Contractor americani usano munizioni vere e granate stordenti per controllare gli aiuti a gaza - Segnalazioni denunciano l’uso di munizioni vere e granate stordenti da parte dei contractor statunitensi nella gestione della sicurezza ai siti di distribuzione degli aiuti a Gaza, con personale spess ... Come scrive gaeta.it