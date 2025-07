Pisa il nuovo volto del parco Cesare Balbo | un esempio concreto di collaborazione per la comunità

Il quartiere San Marco di Pisa brilla di nuova vita grazie alla rinascita del Parco Cesare Balbo, un esempio concreto di come collaborazione e impegno condiviso possano trasformare gli spazi pubblici. Restituito ai cittadini in un volto completamente rinnovato, il parco ora rappresenta un punto di incontro e di orgoglio per tutta la comunità . Un risultato che dimostra come l'unità tra istituzioni e imprese possa fare la differenza.

PISA – Il quartiere San Marco festeggia la rinascita del Parco Cesare Balbo, restituito ai cittadini in una veste completamente rinnovata grazie a un progetto di riqualificazione nato dalla collaborazione tra Comune di Pisa, Magistratura di San Marco e Toscana Aeroporti. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta mercoledì 2 giugno alla presenza di Filippo Bedini, Assessore alle Tradizioni Storiche, Federico Barraco di Toscana Aeroporti, e Massimo Cioli per la Magistratura San Marco. ‘Insieme si può’: più cura, più sicurezza, più inclusione. Il progetto, significativamente intitolato ‘ Insieme si può’, nasce con l’obiettivo di restituire al quartiere un parco pubblico più curato, sicuro e accessibile a tutti, dai bambini agli anziani, con particolare attenzione all’inclusività . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

