Beukema sempre più vicino il Bologna ha già preso il suo sostituto

Il mercato si infiamma intorno al Bologna, con Beukema sempre più vicino al Napoli. Per non lasciare vuoto, i rossoblù hanno già messo a segno un colpo importante: il suo sostituto. La sessione di trasferimenti si fa sempre più intensa e ricca di sorprese, alimentando l’attesa di tifosi e addetti ai lavori. La corsa alle stelle del mercato continua a sorprendere, lasciando intravedere un futuro ricco di novità.

Il Bologna prende Vitik per sostituire Beukema sempre più vicino al Napoli. Il difensore del Bologna Sam Beukema sempre più vicino al Napoli.

Beukema sempre più vicino al Napoli: affare verso la chiusura, accordo a un passo - Il trasferimento di Sam Beukema al Napoli si avvicina con passi decisi: l’accordo è ormai a un passo dalla conclusione, segnando un importante passo avanti nel mercato azzurro.

? FLASH – #Beukema è in chiusura al #Napoli! E il #Bologna ha preso #Vitik per 15 milioni Vai su X

Beukema sempre più vicino al Napoli, che si è visto offrire altri difensori ma vuole chiudere per l'olandese del Bologna Vai su Facebook

Colpo Bologna, preso Vitik per 15 milioni: Beukema-Napoli, chiusura vicina; Da Bologna - Bernardeschi può sbloccare Ndoye a Napoli, più vicino anche Beukema; Il Napoli vicino a chiudere l'affare Beukema.

RAI - Beukema vicinissimo al Napoli, si lavora sui bonus! Due richieste del Bologna: le cifre - Il Napoli insite per Sam Beukema del Bologna ed ora la fumata bianca è davvero ad un passo. Come scrive informazione.it

Ndoye e Beukema in vacanza insieme, ora aspettano il via libera del Bologna dopo aver trovato l'accordo col Napoli - L’olandese gigante, difensore extralarge di 188 centimetri di muscoli, è un altro rinforzo ritenuto idoneo, se non addirittura ideale ... Riporta informazione.it