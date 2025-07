Sancho Juve sta rifiutando tutte le altre offerte! L’inglese tratta solo con i bianconeri | cosa manca per arrivare all’accordo definitivo

Jadon Sancho, nel mirino della Juventus, sta dimostrando un chiaro impegno nel voler vestire bianconero, rifiutando tutte le altre proposte, tra cui quelle provenienti dai club turchi. L’interesse dei bianco-neri è forte, ma manca ancora qualcosa per siglare l’accordo definitivo. Qual è il dettaglio che può fare la differenza e portare questa trattativa a buon fine? Scopriamolo insieme.

Sancho Juve, sta rifiutando tutte le altre offerte: i dettagli sull’affare e l’interesse dei bianconeri per l’inglese. Jadon Sancho continua a essere un obiettivo di mercato fondamentale per la Juventus. Nonostante l’interesse da parte di alcuni club turchi, come riportato da Sportmediaset, l’esterno del Manchester United ha rifiutato le offerte arrivate in queste ultime settimane, mostrando la sua intenzione di rimanere in uno dei cinque top campionati europei. Il calciomercato Juve è ora in pole position per acquisire il calciatore, ed è attualmente in trattative con il club inglese e con lo stesso Sancho per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com