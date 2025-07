Regionali 2025 Giani | Nessun rinvio Toscana al voto in ottobre

Il duello politico tra Giani e De Luca infiamma ancora una volta il panorama elettorale italiano, mentre la Toscana conferma la sua volontà di votare in ottobre 2025. Mentre il presidente Giani ribadisce con fermezza la volontà di andare alle urne in autunno, il confronto tra le due regioni si fa sempre più acceso. Scopriamo cosa si nasconde dietro questa sfida e quali saranno le ripercussioni per il futuro politico dell’Italia.

Regionali 2025, non si ferma il botta e risposta tra Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana al termine primo mandato, e Vincenzo De Luca, Pd, presidente Regione Campania al termine secondo mandato. Con Giani che giovedì 3 luglio ribadisce il voto della Toscana in ottobre, dopo aver annunciato la firma del decreto per andare alle urne il 12 o il 19 ottobre. Con De Luca che insiste per un rinvio della data elettorale in Campania. Le precedenti elezioni regionali sono state per entrambe nel 2020. Toscana che non ha ancora ufficializzato alcun candidato presidente per le elezioni regionali. Botta e risposta emerso nei giorni scorsi con la Conferenza delle Regioni all’indomani del no a una nuova proposta per un terzo mandato dei presidenti di Regione presentato da Lega Salvini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

