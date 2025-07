Reclutamento docenti e più organici di sostegno | ecco le priorità di Anief in audizione al Senato

Scopri le priorità di Anief in audizione al Senato: un appello urgente per il reclutamento di docenti qualificati e un incremento degli organici di sostegno, fondamentali per garantire un’istruzione di qualità e inclusiva. La scuola italiana si trova a un punto di svolta, e le parole di Anief rappresentano un invito concreto a intervenire tempestivamente per risolvere le criticità e costruire un futuro più equo e sostenibile.

Il sindacato Anief è stato audito in Senato sui temi della scuola e università. Durante l’audizione, ha evidenziato le urgenze del settore: reclutamento docenti e carenza di organici, soprattutto sul sostegno, chiedendo interventi mirati per risolvere le criticità del sistema. L’urgenza del reclutamento docenti Il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico, ha sottolineato come il . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: reclutamento - docenti - organici - sostegno

Decreto PA, accolti gli emendamenti Anief sul reclutamento dei docenti di religione cattolica: le novità - Il recente Decreto PA, ora legge, apporta significative modifiche al reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, grazie agli emendamenti accolti dal sindacato Anief.

#4settembre2024 Al fianco dei docenti di sostegno e delle famiglie in mobilitazione. Prosegue il nostro impegno per una scuola inclusiva, per un sistema scolastico stabile e di qualità https://www.flcgil.it/@3970540 Questo pomeriggio abbiamo dato il no Vai su Facebook

Organici docenti: quasi 6mila posti in meno nel 2025/26, ma stabilizzati 1.866 posti di sostegno. Le conseguenze per mobilità e assunzioni; Mobilità scuola 2025/2026: docenti, sono 52.460 i posti disponibili dopo i trasferimenti; ORGANICI PERSONALE DOCENTE A.S. 2025/2026: COME DA NOI PREVISTI SOLO TAGLI E....BRICIOLI DI AUMENTI DI POSTI PER IL SOSTEGNO.

Scuola, Pacifico (ANIEF): “Bene i corsi INDIRE per il sostegno, ma ora stabilizzare tutti i docenti precari” - it a Marcello Pacifico, presidente di ANIEF: "Corsi INDIRE per il sostegno? Da fanpage.it

Anief in audizione in VII Commissione, Pacifico: “Per la scuola affrontare il problema del reclutamento e degli organici” - Il sindacato rappresentativo Anief è stato audito al Senato in VII Commissione – Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica ... Da orizzontescuola.it