Del Monte in bancarotta debito di 1,2 miliardi

del Monte, si trova ora a un bivio cruciale. Dopo anni di successi e innovazioni, la storica azienda californiana affronta una fase di cambiamento radicale, tentando di preservare il suo patrimonio e di rilanciarsi nel mercato globale. Questo episodio evidenzia come anche i giganti dell'industria alimentare possano trovarsi in difficoltĂ , aprendo un capitolo tutto da riscrivere per il marchio piĂą amato dagli italiani e non solo.

L'”Uomo Del Monte” ha detto basta. La storica azienda californiana Del Monte Foods, simbolo dell’industria alimentare made in Usa, ha avviato una procedura di ristrutturazione volontaria sotto il Chapter 11 della legge fallimentare americana. Un passo drastico ma pianificato, volto a garantire la continuitĂ operativa e a facilitare la futura vendita dell’azienda. Il futuro dell’azienda. Il marchio alimentare, noto per la pubblicitĂ con l’uomo Del Monte che dice “sì”, è stato colpito dalla crisi dei consumi americani. La mossa arriva dopo anni di difficoltĂ dovute al profondo cambiamento delle abitudini dei consumatori statunitensi, sempre meno inclini a riempire le dispense con alimenti in scatola e sempre piĂą orientati verso alternative fresche, salutari e sostenibili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Del Monte in bancarotta, debito di 1,2 miliardi

