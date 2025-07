Juventus Weah in uscita | il Marsiglia ci prova

Se Juventus e Weah si separassero, il mercato si infiammerebbe ulteriormente. La sessione di calciomercato è calda, e i bianconeri valutano uscite strategiche per rafforzare il loro bilancio. Tra le operazioni in ballo, spiccano le trattative con il Marsiglia e l’affare con il Nottingham Forest che potrebbe scuotere le fondamenta della rosa. Ma cosa succederà davvero? Restate sintonizzati, perché il futuro dei talenti juventini è ancora tutto da scrivere.

In questa sessione di calciomercato la Juventus valuterà diverse uscite di calciatori non più parte del progetto di Igor Tudor e che potrebbero portare soldi nelle casse dei bianconeri. Negli ultimi giorni, oltre al caso Vlahovic, la Vecchia Signora ha avuto a che fare anche con il curioso caso di Mbangula e Weah, inseriti in un affare da 25 milioni di euro con il Nottingham Forest. La cessione però è stata bloccata dagli stessi calciatori che non avrebbero visto nel club inglese una squadra adatta per il proprio futuro. A difesa del calciatore americano sono arrivate anche le parole dell'agente che ha chiarito, dal suo punto di vista, la faccenda che avrebbe portato Weah ad essere utilizzato come una "marionetta".