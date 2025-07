Von der Leyen | ‘le sanzioni stanno colpendo l’economia russa’

Le sanzioni di Von der Leyen stanno scolpendo il destino economico della Russia, e il 18° pacchetto rappresenta un passo cruciale in questa strategia. La leader europea sottolinea l'importanza di mantenere la pressione sul tavolo delle trattative, poiché la pace richiede determinazione e coesione. Con l’obiettivo di far cambiare idea a Putin, l’Europa si prepara a consolidare ulteriormente le sue misure economiche, perché solo così si può sperare di ristabilire la pace e la stabilità globale.

“La scorsa settimana “abbiamo concordato di rinnovare le sanzioni alla Russia e la cosa più importante è che riuscite a portare a termine il 18esimo pacchetto. Sono fiduciosa che ciò sarà possibile. Sappiamo tutti che Putin non vuole la pace, quindi dobbiamo fare pressione su di lui affinché si sieda al tavolo delle trattative. Diciotto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Von der Leyen: ‘le sanzioni stanno colpendo l’economia russa’

