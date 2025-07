Quando l'incubo diventa realtà gli effetti dei brutti sogni sul nostro corpo

quando l’incubo diventa realtà? Gli effetti dei brutti sogni sul nostro corpo sono più profondi di quanto si possa immaginare, influenzando non solo il nostro stato emotivo ma anche la salute fisica. Dallo stress alle tensioni muscolari, esploriamo come le paure notturne possano lasciare tracce durature, rendendo fondamentale conoscere e affrontare questi momenti di ansia per ritrovare il benessere naturale. Ma che…

«I l sogno ci rapisce mentre dormiamo», scriveva Sigmund Freud nel 1899 nella celebre opera L’interpretazione dei sogni. E su questo possiamo essere d’accordo, ma i posti in cui ci porta sono sempre belli? Purtroppo no. Secondo diversi studi i sogni più ricorrenti spesso sono incubi e, anche quando non seguono una trama precisa, sono angoscianti: arrivare tardi a un appuntamento, dimenticare un esame, perdere i denti o essere inseguiti. Ma che effetti hanno sulla nostra vita da svegli? Una recente ricerca dell’ Imperial College London ha fatto luce proprio su questo. Chi soffre di incubi almeno una volta alla settimana corre un rischio concreto: una morte prematura e un invecchiamento cellulare più rapido. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Quando l’incubo diventa realtà, gli effetti dei brutti sogni sul nostro corpo

sogni - incubo

