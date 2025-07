LIVE Italia-Belgio 0-0 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | poche emozioni in avvio di primo tempo

Live Italia-Belgio 0-0, Euro 2025 femminile: un avvio di partita senza grandi emozioni, ma con tante occasioni di battaglia a centrocampo. Le azzurre cercano di trovare spazio, mentre le belghe spingono con determinazione. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale e scoprite come si svilupperĂ questa sfida decisiva! Clicca qui per non perdere neanche un istante di questa emozionante partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30?- Batti e ribatti con le azzurre che riescono a liberare. 29?- Belgio che continua a farsi preferire conquistando il terzo calcio d’angolo. 27?- Circolazione di palla interessante delle belghe, ma il passaggio filtrante per Toloba è impreciso. 25?- Ottima azione personale di Toloba, che dribla Linari e va alla conclusione sfiorando il palo alla sinistra di Giuliani. 23?- Lancio di Wullaert per Eurlings, che fortunatamente manca l’aggancio con la difesa azzurra in ritardo. 21?- Troppo sul portiere il cross di Di Guglielmo. 19?- Cross errato di Wullaert. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 0-0, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: poche emozioni in avvio di primo tempo

Quando gioca l’Italia agli Europei di calcio femminile 2025? Orari partite con Belgio, Portogallo e Spagna, tv, streaming - Il momento tanto atteso sta per arrivare. A partire da domani e fino al 27 luglio, gli Europei di calcio femminile 2025 in Svizzera promettono emozioni incredibili.

Europei di calcio femminile: domani Belgio-Italia alle 18. Islanda-Finlandia 0-1, Svizzera-Norvegia 1-2 women's european championship 2025 #WEURO2025 Segui la diretta streaming su http://Rainews.it Vai su X

Il calendario delle azzurre in Olanda 9 luglio: Italia-Belgio ore 17.00 (diretta DAZN) 10 luglio: Italia- Serbia ore 17.00 (diretta DAZN) 12 luglio: Turchia -Italia ore 19.00 (diretta DAZN) 13 luglio: Olanda- Italia ore 16.00 (diretta DAZN) The calendar of Vai su Facebook

