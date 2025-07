Covid varianti Stratus e Ninmbus | tra i nuovi sintomi c' è la raucedine

La variante Stratus e la variante Nimbus, secondo gli esperti, non rappresentano al momento un motivo di allarme in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Covid, varianti Stratus e Ninmbus: tra i nuovi sintomi c'è la raucedine

In questa notizia si parla di: stratus - covid - varianti - ninmbus

Covid, se ne parla poco ma circola ancora: le varianti «Stratus» e «Nimbus», la raucedine è il nuovo sintomo - Nonostante si parli meno di COVID, il virus continua a circolare con nuove varianti come Stratus e Nimbus, e sintomi come la raucedine si fanno sempre più frequenti.

Covid, varianti Stratus e Ninmbus: tra i nuovi sintomi c'è la raucedine; Covid, l’estate delle varianti: cosa sappiamo su Nimbus e Stratus; Covid, l'estate delle varianti: cosa sappiamo su Nimbus e Stratus.

La variante Stratus e la variante Nimbus, secondo gli esperti, non rappresentano al momento un motivo di allarme in Italia - Covid, le varianti Stratus e Ninmbus sono sempre più diffuse in Italia e tra i nuovi sintomi c'è la raucedine. Scrive gazzetta.it

Covid, sintomi variante Stratus e raucedine: cos’è, come riconoscerla e perché in Italia circola in estate - Il Covid, con la nuova variante Stratus (XFG) e i suoi sintomi, torna a fare notizia per l’ondata estiva di contagi: secondo i medici, causa più spesso ... Segnala fanpage.it