Il caldo record che sta colpendo Italia ed Europa con temperature prossime ai 40°C sta portando numerosi disagi, dai rischi per la salute alle devastanti tempeste. Ma quando finirà questa ondata di calore estremo? Le previsioni meteo suggeriscono che, grazie a un cambiamento delle correnti atmosferiche, il grande caldo potrebbe cominciare a diminuire entro le prossime settimane, portando sollievo a chi aspetta con ansia un po’ di frescura.

Caldo record in Italia e in Europa con temperature che sfiorano i 40°C. Diversi i disagi provocati da questo meteo: dalle vittime per il caldo forte, soprattutto tra anziani e fragili, ai fenomeni opposti come gli eventi estremi quali grandinate, temporali, bombe d’acqua, anche questi causa di vittime e feriti. Quando finisce il caldo record?. Ma quando finirà questo caldo che sembra infinito? Secondo diverse piattaforme di previsioni nel tempo, durante questo weekend arriveranno piogge e temporali che potrebbero portare un po’ di tregua al super caldo record. Le previsioni di domani. Secondo l’Aeronautica militare domani, 4 luglio, nelle ore centrali condizioni di instabilità porteranno rovesci e localmente temporali sull’arco alpino e appennino settentrionale; tra pomeriggio e sera i suddetti fenomeni sulle regioni di Lombardia e veneto sconfineranno verso le pianure; temperature elevate intorno ai 36°c sulla pianura padana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo record, quando finisce?

Blackout a Bergamo: probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record - Bergamo si desta in un caos senza precedenti: un blackout esteso, probabilmente causato dal record di caldo e dal sovraccarico di consumi, sta paralizzando la città.

Ondata di caldo, giovedì bollino rosso in 18 città. Firmato protocollo lavoratori; Caldo record, cosa sta succedendo e quando finisce? Previsioni, rischio eventi estremi; Caldo record, in Spagna 102 vittime da sabato. La bambina morta a Versailles era un soggetto fragile.

Emergenza caldo in Italia, i morti salgono a 4: in Spagna le vittime sono oltre 100 - Caldo record in Europa: in Italia sale a 4 il bilancio dei morti, mentre in Spagna i decessi legati alle altissime temperature sono più di 100 ... Secondo virgilio.it

Caldo record, in Spagna 102 vittime da sabato. La bambina morta a Versailles era un soggetto fragile - Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord orientale. Da msn.com