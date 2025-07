Violenza sessuale durante un party fra amici a Pinerolo | Il giorno dopo abbiamo giocato alla play

Un episodio inquietante scuote Pinerolo: durante un party tra amici, si è consumata una violenza sessuale che ha sconvolto la comunità. Il giorno dopo, tra partite alla PlayStation e conversazioni informali, gli amici dell’imputato si schierano in sua difesa, alcuni con affetto e altri con incredulità. Tra loro, il padrone della casa dichiara: “È un fratello per me”. Un dramma che mette alla prova i valori di amicizia e giustizia.

In aula sfilano gli amici dell'imputato, che lo difendono, uno è il padrone della casa in cui si sarebbe consumata la violenza: “È un fratello per me”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Violenza sessuale durante un party fra amici a Pinerolo: "Il giorno dopo abbiamo giocato alla play"

In questa notizia si parla di: violenza - amici - sessuale - durante

Oumar Solet dell'Udinese accusato di violenza sessuale da una donna, coinvolti anche due amici del calciatore - Il calciatore dell'Udinese, Oumar Solet, è stato accusato di violenza sessuale da una donna di 30 anni.

Le parole del figlio del comico genovese durante il procedimento che lo vede imputato, insieme ad altri amici, per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese Vai su Facebook

Ciro Grillo: chiesti nove anni per violenza sessuale di gruppo; Ciro Grillo parla in aula: «Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno. Studio giurisprudenza per questo processo; Violenze a Capodanno: la ragazza belga sarà sentita nell'inchiesta, pronta a sporgere denuncia.

Violenza sessuale, la versione di Ciro Grillo: “Io innocente, mai approfittato di nessuno” - La requisitoria: “Le parole degli imputati sono incompatibili con la logica e le testimonianze”. Come scrive ilsecoloxix.it

Ciro Grillo e tre amici sotto processo, lacrime in tribunale: la pesante richiesta della Procura - È entrato nella fase decisiva il processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, e tre suoi amici: Edoardo Capitta, Vittorio Lauria ... Riporta notizie.it