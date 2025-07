Si muore letteralmente di caldo e nessuno tutela i rider | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

In un’estate rovente, molti lavoratori, come i rider, rischiano la vita senza alcuna tutela concreta. Il nuovo protocollo del governo contro il caldo estremo sembra non considerare le esigenze di chi svolge mestieri all’aperto, lasciandoli ancora più vulnerabili. È ora di chiedersi: fino a quando continueremo a ignorare i diritti di chi lavora sotto il sole? Continua a leggere per scoprire cosa si sta facendo e cosa ancora si può fare.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del nuovo protocollo del governo contro il caldo estremo e della decisione di alcune Regioni di vietare il lavoro all'aperto in alcuni momenti della giornata. Solo che i rider non sono stati compresi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i rider - introducendo il Bonus Caldo Estremo, Glovo offre ai rider un misero incremento di cinque centesimi per consegna durante le ore più calde dell’estate.

Cinque centesimi in più sulla consegna minima per fare consegne sotto il sole a 35 gradi. È questo il "bonus" di Glovo per spingere i rider a lavorare in questa torrida estate. Mentre le istituzioni nazionali e regionali fanno la gara a emettere ordinanze per conc

Coperchio non chiuso: il caffè cade sui genitali del rider. Starbucks dovrà pagare 50 milioni; Glovo propone bonus ai rider che lavorano col caldo | scontro con la Cgil.

Protocollo caldo e rider, cos'è successo: il documento del ministero, il bonus di Glovo a chi consegna con 40 gradi e le polemiche - L'accordo quadro per ridurre i rischi per i lavoratori più esposti e il premio da 5 a 20 centesimi per le consegne in condizioni estreme.

'Casa Rider' Bologna diventa anche rifugio dal caldo estremo - 'Casa Rider', progetto nato a marzo sulla scia di altre città (Palermo, Torino, Genova, Perugia, Firenze) per essere un punto di riferimento per chi pedala ogni giorno tra le vie di Bologna, in questi