F1 Lewis Hamilton | Pronti a fare bene a Silverstone Verstappen in Mercedes? Sarei curioso…

Il padrone di casa per eccellenza, Lewis Hamilton, si è presentato carico e determinato nel corso del media day che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Silverstone andrĂ in scena una tappa di estrema importanza per l’intera stagione, contando anche se si sta girando la boa di metĂ campionato, con la Ferrari che si muove in maniera concreta. Dopo le prime novitĂ portate in pista al Red Bull Ring (nuovo fondo), la scuderia di Maranello, come annunciato, presenterĂ una nuova sospensione posteriore sulla pista del Northamptonshire, con la chiara intenzione di dare una svolta importante alla propria stagione, con una SF-25 che, nelle idee di Frederic Vasseur e compagni, dovrĂ essere finalmente competitiva. 🔗 Leggi su Oasport.it