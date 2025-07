Pop Corn Festival del Corto 2025 | torna a Monte Argentario l’appuntamento con il grande cinema breve

Preparati a vivere un’estate all’insegna del cinema breve al Pop Corn Festival del Corto 2025, l’evento imperdibile che torna dal 25 al 27 luglio a Porto Santo Stefano. Giunta alla sua ottava edizione, questa manifestazione gratuita trasforma la suggestiva cornice di Piazzale dei Rioni in un palcoscenico di emozioni e creatività. Un’occasione unica per scoprire talenti emergenti e celebrare il grande cinema in miniatura, creando ricordi indimenticabili per tutta la famiglia.

Dal 25 al 27 luglio 2025 si rinnova a Porto Santo Stefano (Monte Argentario, GR) l’appuntamento con il Pop Corn Festival del Corto, giunto alla sua ottava edizione. L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazzale dei Rioni, ed è promosso dall’ Associazione Argentario Art Day APS, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana. Il Pop Corn Festival 2025 sarà preceduto il 24 luglio da una serata di anteprima con la proiezione del documentario “Womeness” di Yvonne Sciò, che sarà presente per introdurre il film. Ospiti e giuria d’eccezione per un festival dal respiro internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Pop Corn Festival del Corto 2025: torna a Monte Argentario l’appuntamento con il grande cinema breve

