Dove vedere in tv Italia-Portogallo Europei calcio femminile 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di calcio femminile e vuoi seguire in diretta Italia-Portogallo agli Europei 2025, non perderti le info su dove vedere la partita in TV, streaming e gli orari! Lunedì 7 luglio allo Stade de Genève, le azzurre di Andrea Soncin punteranno a consolidare il loro cammino nel Gruppo B. Scopri come e quando tifare per le nostre campionesse in questa emozionante sfida!

Lunedì 7 luglio, allo Stade de Genève di Ginevra (Svizzera), la Nazionale italiana di calcio femminile scenderà in campo per affrontare il Portogallo nella seconda sfida del Gruppo B. Dopo il match contro il Belgio, le azzurre saranno chiamate a confrontarsi con le lusitane e avendo lo stesso obiettivo: la vittoria. La formazione allenata da Andrea Soncin vorrà dare un seguito agli ottimi risultati ottenuti in avvicinamento a questa competizione, che hanno permesso alle nostre portacolori di presentarsi con tante ambizioni e la voglia di far bene. La partita, sulla carta, è alla portate della Nazionale, ma servirà massima concentrazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Portogallo, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

