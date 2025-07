Temptation Island | al via la nuova edizione questa sera su Canale 5 le anticipazioni

Questa sera, preparatevi a immergervi nel cuore delle emozioni con l’attesissima nuova edizione di Temptation Island, il celebre viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Sei coppie, sette storie appassionanti e un’analisi profonda delle dinamiche di coppia: tutto pronto su Canale 5 per scoprire cosa si nasconde dietro le prove dell’amore. Non perdete l’appuntamento che promette colpi di scena e rivelazioni sorprendenti.

Oggi, giovedì 3 luglio 2025, in prima serata su Canale 5, primo attesissimo appuntamento in tv con Temptation Island, viaggio antropologico nei sentimenti. Ecco le sette coppie che parteciperanno al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island: al via la nuova edizione, questa sera su Canale 5, le anticipazioni

