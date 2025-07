Corsi gratuiti di microelettronica | opportunità di lavoro per 40 disoccupati

Se sei alla ricerca di nuove opportunità nel settore della microelettronica, questa è la tua occasione! La Provincia di Pavia lancia "FromMicroToMacro", un progetto innovativo che offre due corsi gratuiti di alta qualità, pensati per formare 40 disoccupati e rispondere alle reali esigenze del mercato. Un ponte tra formazione e lavoro, per costruire un futuro brillante nel cuore della microelettronica. Non lasciarti sfuggire questa chance: il tuo percorso professionale inizia qui!

Pavia, 3 luglio 2025 – Istituzioni, imprese e mondo della formazione insieme per creare opportunità di lavoro qualificato e rispondere alle esigenze reali del territorio. La Provincia di Pavia lancia FromMicroToMacro, un progetto strategico per formare nuove competenze e creare opportunità di lavoro nel settore della microelettronica, comparto strategico del nostro territorio. From micro to macro. L’iniziativa prevede due corsi gratuiti di formazione professionale rivolti a persone disoccupate, senza limiti di età, in possesso di diploma, residenti o domiciliate in Lombardia. “ FromMicroToMacro - ha detto il presidente Giovanni Palli – non sono soltanto due corsi, ma un investimento strutturale nelle competenze che servono oggi e serviranno domani, per rendere la nostra provincia un punto di riferimento nel settore della microelettronica ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corsi gratuiti di microelettronica: opportunità di lavoro per 40 disoccupati

In questa notizia si parla di: opportunità - lavoro - corsi - gratuiti

Oroscopo 19-25 maggio 2025: sfide e opportunità in amore, lavoro e benessere per ogni segno - Scopri l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 maggio 2025, un viaggio tra sfide e opportunità per ogni segno zodiacale.

L’estate è iniziata, ma le opportunità non vanno in vacanza! In questa nuova puntata della nostra rubrica vocale ti raccontiamo le offerte di lavoro attive, i corsi gratuiti per potenziare le tue competenze e tutte le novità utili su bandi e orientamento. 'Prenditi 5 mi Vai su Facebook

Corsi gratuiti di microelettronica: opportunità di lavoro per 40 disoccupati; La Piana di Gioia Tauro si apre al lavoro: al via corsi gratuiti. Le info; Tper assume e avvia nuovo corso gratuito per autista di bus.