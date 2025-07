In rotazione radiofonica e su tutti i digital store Code! il nuovo singolo di Grindalf

In rotazione radiofonica e su tutti i digital store, il nuovo singolo di Grindalf, “CODE!”, si presenta come un’energica esplorazione dell’identità e della libertà. Con un sound che mixa Future Bass, UKG e Dubstep, il brano sfida le regole invisibili che ci imprigionano, offrendo una via di fuga e una voce autentica. Un’esplosione di energia e introspezione che non puoi perderti…

Con "CODE!", Grindalf dà forma a un'esigenza profonda: quella di evadere da uno script che ci definisce prima ancora di poterci capire. Il codice da cui prende il nome il brano è fatto di regole invisibili, stringhe che ci tengono fermi, che ci assegnano un valore e ci spingono a rincorrerlo. "CODE!" rappresenta la via di fuga per l'artista. Un brano che mescola Future Bass, UKG e Dubstep in un equilibrio tanto potente quanto instabile, dove l'energia si alterna a momenti più calmi. Ogni suono sembra voler spezzare qualcosa, ogni passaggio lascia intravedere una possibilità di uscita. "CODE!" è un brano che decostruisce le emozioni per ricomporle in una forma nuova, più sincera, più libera.

