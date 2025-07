Topo Gigio | il pupazzo dall’anima delicata che ha conquistato il mondo

leggenda vivente, un simbolo di innocenza e tenerezza che ha attraversato generazioni. Con il suo sguardo dolce e il sorriso contagioso, Topo Gigio continua a conquistare cuori ovunque vada, portando con sé un messaggio di amore e spensieratezza. E proprio questa sua magia senza tempo lo rende un’icona indimenticabile, capace di unire grandi e piccini in un abbraccio di affetto che non si esaurisce mai.

Capelli biondi un po’ spettinati, gote dorate, occhi azzurro cielo e un sorriso dolcissimo: quando te lo trovi davanti, non puoi non perdere la testa; ammirandolo nei suoi intensi trentasei centimetri (orecchie comprese), l’istinto è uno solo: strapazzarlo di coccole! Lui è il pupazzo più famoso d’Italia, o sarebbe più corretto dire, più famoso del mondo, perché Topo Gigio è molto di più di quello che la maggior parte delle persone pensa, è una star internazionale a tutti gli effetti, con tanto di duetti e sketch con Louis Armstrong , citazioni e camei cinematografici da John Malkovich a Sir Ridley Scott, e amico fidato di Micheal Jackson, solo per citare alcune curiosità. 🔗 Leggi su Panorama.it