Pogba racconta che solo due persone della Juventus lo hanno aiutato nei momenti difficili

Paul Pogba si apre con sincerità sulla sua esperienza recente, rivelando che solo due figure della Juventus, Agnelli e Chiellini, gli hanno offerto supporto nei momenti più difficili. In questa nuova avventura al Monaco, il campione francese mostra un volto più vulnerabile, sottolineando come la famiglia sia stata fondamentale nel suo percorso. La sua narrazione mette in luce le sfide e le emozioni di un ritorno carico di aspettative. Continua a leggere.

Paul Pogba si è presentato in conferenza con il Monaco e ha parlato della sua nuova avventura: "È raro vedermi piangere così, la mia famiglia mi ha spinto". Sull'addio alla Juventus: "Solo Agnelli e Chiellini mi hanno chiamato, altri non mi hanno più cercato".

Pogba trova finalmente una squadra? Da dove può ripartire dopo la fine dell’avventura alla Juventus. Dialoghi in corso, aggiornamenti importanti - Dopo mesi di attesa e incertezze, finalmente si apre uno spiraglio per il ritorno di Paul Pogba in Francia.

GUAI A DIRE NO Pogba firma con il Monaco e scoppia a piangere per l'uscita dal tunnel. Torna a giocare un ragazzo massacrato umanamente dalla Juventus per aver rifiutato di ridursi l'ingaggio da 10 milioni contrattualizzato al tramonto del delirio di onnipot Vai su Facebook

Pogba è tornato a parlare dell'addio alla Juventus correggendo lievemente il tiro rispetto alle dichiarazioni al veleno di qualche giorno fa: parole al miele per Agnelli e Chiellini

Paul Pogba è intervenuto in conferenza stampa durante la sua presentazione ufficiale da nuovo giocatore del Monaco.