Oriana Marzoli piange la morte del cane Cocco | Avrei dato la mia vita per te

Il cuore di Oriana Marzoli si spezza nel ricordo del suo amato Cocco, il fedele bulldog francese che ha accompagnato i suoi momenti più belli e difficili. Dopo settimane di sofferenza, il dolore della perdita si fa sentire profondamente. Su Instagram, un commovente omaggio: "Se avessi potuto ti avrei dato la mia vita". La sua storia ci ricorda quanto l’amore per i nostri animali sia eterno e sincero. Continua a leggere.

Oriana Marzoli piange la morte del suo cane Cocco. Dopo settimane di sofferenze, il suo bulldog francese non ce l'ha fatta. Su Instagram il post omaggio: "Se avessi potuto ti avrei dato la mia vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

