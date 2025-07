Bake Off Italia Brenda Lodigiani nuova conduttrice | il suo racconto al BCT Festival di Benevento 2025

Al BCT Festival di Benevento 2025, abbiamo incontrato Brenda Lodigiani, nuova conduttrice di Bake Off Italia, per scoprire il suo entusiasmante progetto. Con la presenza di Gesualdo Vercio, vp programming di Warner Bros. Discovery, la nostra intervista ha svelato i retroscena di questa fresca avventura televisiva. Scopriamo insieme come Brenda sta trasformando il celebre talent culinario, portando energia e innovazione nel mondo dei reality gastronomici.

Abbiamo incontrato Brenda Lodigiani al BCT Festival di Benevento 2025 per parlare del suo nuovo progetto: la conduzione di Bake Off Italia. Con lei era presente anche Gesualdo Vercio, vp programming di Warner Bros. Discovery: ecco la nostra intervista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Bake Off Italia, Brenda Lodigiani nuova conduttrice: il suo racconto al BCT Festival di Benevento 2025

In questa notizia si parla di: bake - italia - brenda - lodigiani

Svelato il nuovo set di Bake Off Italia: come sarà la cucina del cooking show - Preparati a scoprire il dietro le quinte di Bake Off Italia - Dolci in forno! La nuova stagione si avvicina, e Brenda Lodigiani svela in modo simpatico e ironico il set che incanterà il pubblico.

BCT Day 5 - Il photocall di Brenda Lodigiani, che questa sera in Piazza Santa Sofia prenderà parte a un incontro divertente, profondo e pieno di sorprese. Dal successo con la Gialappa’s alla conduzione di Bake Off Italia, un percorso straordinario tra risate Vai su Facebook

Brenda Lodigiani mostra il nuovo set di Bake Off Italia; Brenda Lodigiani, il ballo scatenato sul set di Bake off Italia; Brenda Lodigiani scatenata a Bake Off 2025: la nuova conduttrice svela il set (e danza tra i giudici).

Bake Off Italia, Brenda Lodigiani nuova conduttrice: il suo racconto al BCT Festival di Benevento 2025 - Abbiamo incontrato Brenda Lodigiani al BCT Festival di Benevento 2025 per parlare del suo nuovo progetto: la conduzione di Bake Off Italia. comingsoon.it scrive

Chi è Brenda Lodigiani, la nuova conduttrice di Bake Off Italia - MSN - Dopo la presenza decennale di Benedetta Parodi, il programma più dolce della TV ha una nuova conduttrice. Lo riporta msn.com