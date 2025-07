Latte Alto Adige | un’eccellenza che nobilita il territorio

Il latte dell’Alto Adige è molto più di un semplice prodotto: è l’emblema di un territorio nobile e orgoglioso, dove natura, rispetto e passione si intrecciano quotidianamente. Durante una tre giorni immersiva tra i masi, le fattorie e i rifugi di montagna, abbiamo conosciuto coloro che con dedizione infinita curano gli allevamenti di bovini di razza...

