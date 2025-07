Numeri da primato sfide globali La doppia partita della farmaceutica italiana all’assemblea di Farmindustria

La farmaceutica italiana si trova al centro di una sfida cruciale, rappresentando un pilastro dell’eccellenza e dell’innovazione nazionale. Nell’assemblea di Farmindustria 2025, la presidente Giorgia Meloni ha sottolineato come investire in questo settore significhi puntare sul futuro, sulla salute e sull’occupazione di qualità, rafforzando il ruolo dell’Italia e dell’Europa nel panorama globale. La strada da percorrere è ambiziosa, ma fondamentale per mantenere il nostro primato.

“Sostenere la farmaceutica vuol dire una cosa molto semplice. Significa investire nel futuro, nella salute, nell’occupazione di qualità, nella capacità dell’Italia e dell’Europa di guidare l’innovazione”, ha aperto così i lavori dell’assemblea nazionale di Farmindustria 2025 la presidente Giorgia Meloni, intervenuta con un videomessaggio. “La farmaceutica – ha aggiunto – rappresenta un’eccellenza del made in Italy, un comparto strategico per la nostra economia. E a dircelo sono i numeri. L’Italia può vantare una posizione di leadership a livello europeo grazie a un tessuto produttivo e industriale molto dinamico, radicato sul territorio, fatto di grandi aziende e di piccole e medie imprese, che ha generato nel 2024 oltre 56 miliardi di euro di produzione e raggiunto i 54 miliardi in termini di export”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Numeri da primato, sfide globali. La doppia partita della farmaceutica italiana all’assemblea di Farmindustria

