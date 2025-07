Sinergia Roma-Everton per Wesley | il Flamengo rifiuta la prima offerta

Il mercato estivo si infiamma intorno a Wesley, talento del Flamengo che potrebbe rinforzare la Roma di Gasperini. Dopo il rifiuto del Flamengo di accettare la prima offerta e la richiesta di 30 milioni, la famiglia Friedkin sta orchestrando una strategia vincente, coinvolgendo l’Everton per creare una sinergia che potrebbe aprire nuove strade. Le prossime ore saranno decisive: il futuro di Wesley si deciderà tra azioni mirate e alleanze inedite.

Gian Piero Gasperini non ha dubbi: Wesley è il profilo giusto per la Roma. Il tecnico lo aveva seguito già ai tempi dell’Atalanta e ora lo considera il rinforzo ideale per la fascia destra della sua nuova squadra. Il Flamengo, però, ha alzato il muro: 30 milioni la richiesta per il classe 2003. Sinergia Everton-Roma: il gioco di squadra dei Friedkin. Nelle ultime ore è emersa una soluzione che coinvolge l’altra proprietà della famiglia Friedkin: l’ Everton, club appena rilevato dai texani. I Toffees, forti degli introiti della Premier League, potrebbero acquistare Wesley per poi girarlo in prestito alla Roma, consentendo ai giallorossi di aggirare le rigidità del Fair Play Finanziario e allettare il Flamengo con una proposta più sostanziosa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sinergia Roma-Everton per Wesley: il Flamengo rifiuta la prima offerta

