ULTIM’ORA GERRY SCOTTI | cambia il futuro del conduttore in TV I Svolta improvvisa a Canale 5

Rivoluzione nei palinsesti per la stagione 2025-2026, Gerry Scotti fuori dal programma preserale, ecco chi lo sostituisce Mediaset sta preparando una stagione televisiva ricca di sorprese e colpi di scena, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la propria presenza nelle fasce orarie più strategiche. I cambiamenti in arrivo non sono di poco conto e coinvolgono volti storici della rete insieme a nuovi ingressi di grande rilievo. Tra questi spiccano due nomi: Gerry Scotti, autentica colonna portante dell’intrattenimento di Canale 5, e Max Giusti, volto noto del panorama comico italiano pronto a una nuova avventura. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it