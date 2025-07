Max Verstappen non smentisce il passaggio alla Mercedes | Niente anno sabbatico in F1 nel 2026

Max Verstappen alimenta il gossip: niente anno sabbatico in F1 nel 2026 e un'eventuale svolta verso la Mercedes. L’offerta ricevuta dal team tedesco apre nuovi scenari, ma il pilota olandese preferisce mantenere il riserbo, evitando discussioni sul mercato. La sua decisione potrebbe rivoluzionare gli equilibri di questa stagione e del prossimo futuro. Continua a leggere per scoprire tutte le ultime novità su questa possibile svolta nella carriera di Verstappen.

Max Verstappen ha ricevuto un'offerta dalla Mercedes per il 2026 e la sta prendendo in considerazione. Da Silverstone il pilota olandese non ha voluto parlare di mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: verstappen - mercedes - smentisce - passaggio

F1, i promossi e bocciati di Imola: Verstappen un fuoriclasse, Mercedes grande sconfitta - Il Gran Premio di Emilia Romagna di F1 ha visto Verstappen trionfare e le Mercedes in grande difficoltĂ .

Max Verstappen non smentisce il passaggio alla Mercedes: Niente anno sabbatico, in F1 nel 2026; Sky UK smentisce Sky Italia: “Nessun contatto Verstappen-Mercedes, e Max…”; Verstappen in Mercedes? Christian Horner fa chiarezza.

F1 News | Verstappen risponde alle voci su un possibile passaggio in Mercedes - Max Verstappen ha risposto in modo schietto alle recenti speculazioni riguardanti un suo possibile trasferimento in Mercedes ... Segnala newsf1.it

Hamilton dà una risposta sorprendente quando risponde a una domanda legata a Verstappen - Lewis Hamilton was asked if he would ever advise Max Verstappen to join Mercedes, given his long history with the Brackley- Da msn.com