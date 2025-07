Juanlu-Napoli c’è la svolta | un big azzurro inserito nella trattativa

Dopo tre stagioni di successi e due scudetti, un attaccante simbolo del Napoli si prepara a salutare i tifosi, inserito nella trattativa per un grande rinnovo azzurro. La partenza di questo beniamino suscita emozioni contrastanti tra il pubblico, che apprezza la sua semplicitĂ e il rispetto mostrato verso la maglia. Un addio che segna un nuovo capitolo per il club, lasciando aperte molte domande sul futuro del Napoli e dei suoi protagonisti.

Un attaccante del Napoli, dopo tre stagioni e due scudetti, è pronto a lasciare il club. Un protagonista degli ultimi due scudetti azzurri è destinato a lasciare Napoli. Il mercato è caratterizzato non solo da arrivi, ma anche di partenze spesso dolorose e spiacevoli per i tifosi azzurri. Il calciatore pronto all'addio è un beniamino dei partenopei, per sua semplicitĂ e spontaneitĂ , ma anche per il rispetto avuto nei confronti della maglia azzurra. Un big azzurro pronto a partire, l'intreccio con Juanlu. Giovanni Simeone, detto il "Cholito", dopo tre anni e due scudetti vinti, reclama piĂą spazio e potrebbe presto cambiare aria.