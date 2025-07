Guerra Russia-Ucraina | oggi telefonata tra Trump e Putin Domani il presidente americano sentirà anche Zelensky

Una telefonata tra Putin e Trump, annunciata da entrambi i leader, potrebbe segnare un nuovo capitolo nella crisi Russia-Ucraina. Mentre il mondo osserva con attenzione, anche Zelensky si prepara a parlare con il presidente americano. In un contesto di tensioni internazionali, le prossime ore potrebbero rivelare sviluppi cruciali per il futuro della regione e degli equilibri globali. La domanda ora è: quali messaggi e strategie emergeranno da queste conversazioni?

È prevista per oggi, giovedì 3 luglio, una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump. A confermarlo entrambi i leader. Trump lo ha annunciato con le solite modalità tramite un post sul suo social Truth, annunciando che il colloquio avverrà . La conferma da parte russa è arrivata invece a margine di una visita a un’esposizione di prodotti russi presso il centro nazionale “Russia”. Putin ha anticipato: «Parlerò oggi con il presidente degli Stati Uniti» e, secondo quanto riportato da Ria Novosti, ha aggiunto che suggerirà a Trump di utilizzare il materiale esposto per promuoverlo sul mercato americano. 🔗 Leggi su Open.online

