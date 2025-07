Selvaggia Lucarelli sgancia la bomba sull’ex Cruciani | Come ho scoperto le infinite corna

Oggi vi racconto una storia divertente sul perché Cruciani non ha mai dimenticato quel breve flirt con Selvaggia Lucarelli. La giornalista, attraverso il suo blog, ha sganciato la bomba svelando un retroscena inedito che potrebbe spiegare le tensioni tra i due. Ma cosa è successo realmente quella sera di tanto tempo fa? Scopriamolo insieme in questa vicenda fatta di equivoci, corna e sorprendenti rivelazioni.

Selvaggia Lucarelli ha rivelato sul suo blog un retroscena, mai raccontato prima, sul breve flirt avuto con Giuseppe Cruciani, noto speaker de La Zanzara. I due si erano frequentati per poco, alcuni anni fa. Ma un 'incidente' imprevisto a cena aveva posto fine al rapporto. Motivo per cui, ipotizza adesso Selvaggia, Cruciani ce l'avrebbe con lei e si rifiuterebbe di nominarla "Oggi vi racconto una storia divertente sul perché Cruciani non avrebbe ragione per avercela con me", ha esordito nel suo blog Selvaggia Lucarelli. Il contesto, per capire meglio, è quello di un breve flirt tra la blogger e lo speaker radio.

