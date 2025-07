The Zen Circus | il 26 settembre esce Il Male

Il 26 settembre, i The Zen Circus lanciano il loro attesissimo album “Il Male”, un viaggio intenso tra emozioni e riflessioni. Dopo il successo del singolo “È solo un momento”, la band svela finalmente la data di uscita, accompagnata da un’anteprima digitale il 25 settembre. Un’occasione imperdibile per immergersi nel nuovo capitolo musicale della band, che promette di conquistare fan e nuovi ascoltatori. Non perdete questa occasione: il countdown è iniziato!

PISA – Dopo un assaggio con il singolo “È solo un momento”, è stata finalmente svelata la data di uscita del nuovo album dei The Zen Circus: il 26 settembre “Il Male” (Carosello Records) sarà disponibile in formato fisico. La band ha deciso inoltre che la versione digitale sarà accessibile in anteprima dalle ore 18 del 25 settembre su tutte le piattaforme digitali. L’annuncio è stato dato con un’originale televendita apparsa sui loro social, qui. Un’esilerante pillola video che, oltre a comunicare in grande stile l’arrivo del nuovo atteso album, invita a chiamare il numero (+39) 02 401 365 89 che sarà veicolo di sorprese e anticipazioni da oggi sino all’uscita de “Il Male”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - The Zen Circus: il 26 settembre esce “Il Male”

In questa notizia si parla di: circus - settembre - male - esce

The Zen Circus: “Il Male” esce il 26 settembre. Tra novembre e dicembre il tour.; The Zen Circus, il 26 settembre esce il nuovo album Il Male; Zen Circus, a settembre esce il nuovo album Il male.

The Zen Circus, il 26 settembre esce il nuovo album Il Male - Dopo un assaggio con il singolo È solo un momento, è svelata la data di uscita del nuovo album dei The Zen Circus: il 26 settembre Il Male (Carosello Records) sarà disponibile in formato fisico. Come scrive ansa.it

The Zen Circus annunciano “Il Male” - E' stata finalmente svelata la data di uscita del nuovo lavoro di The Zen Circus, il 26 settembre esce “Il Male” (Carosello Records) ... Si legge su controradio.it