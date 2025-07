Carica i figli in macchina dopo aver venduto tutti i mobili su Facebook scomparsa Loredana Elena Chimu

Loredana Elena Chimu, 41 anni, residente a Livorno, è scomparsa improvvisamente sabato 28 giugno, dopo aver venduto tutti i mobili di casa su Facebook e lasciato la sua abitazione a bordo di una Citroen nera con i suoi due figli di 9 e 2 anni. La polizia e i carabinieri sono al lavoro per ricostruire questa misteriosa fuga, ma ancora nessuna traccia della donna. La sua scomparsa ha sconvolto tutta la comunità, lasciando un grande interrogativo: dove si trova Loredana Elena Chimu?

Si è allontanata da casa a bordo della sua Citroen nera, in macchina con lei, i due figli di 9 e 2 anni. Sabato 28 giugno si sono perse le tracce di Loredana Elena Chimu, 41 anni, residente a Livorno. La polizia e i carabinieri stanno indagando dopo che la donna ha messo in vendita i mobili della sua casa sul Marketplace di Facebook e si è allontanata in auto con i due bambini. La scomparsa di Loredana Elena Chimu. Loredana Elena Chimu è partita a bordo di una Citroen C1 nera targata DY973XX insieme ai due figli nella mattina di sabato 28 giugno. I bambini, avuti da due diverse relazioni, entrambe finite, hanno 9 e 2 anni. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: figli - macchina - mobili - loredana

Follia in centro: minaccia automobilisti con un coltello: denunciato dai Carabinieri Vai su Facebook

Vende i mobili su Facebook, carica i due figli in auto e scompare: si cerca Loredana Elena Chimu; Carica i figli in macchina dopo aver venduto tutti i mobili su Facebook, scomparsa Loredana Elena Chimu; Lascia i figli di 2 e 5 anni soli in macchina per andare a bere una birra: mamma a processo.

Vende i mobili su Facebook, carica i due figli in auto e scompare: si cerca Loredana Elena Chimu - Si cerca Loredana Elena Chimu, 41 anni, che insieme ai suoi due figli di 9 e 2 anni è sparita nel nulla nella mattinata del 28 giugno allontanandosi dalla ... Segnala fanpage.it

Carica i figli in macchina dopo aver venduto tutti i mobili su Facebook, scomparsa Loredana Elena Chimu - I due bambini avuti da due relazioni diverse, entrambe concluse, il mistero del gatto lasciato solo a casa. msn.com scrive