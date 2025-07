Strategie per l' Africa | il Cuamm e un libro sulla salute bene comune

Dalla passione e dall’esperienza di Cuamm, Medici con l’Africa, nasce un patrimonio di strategie innovative per migliorare la salute come bene comune. In un continente che ha già mostrato il suo potenziale di crescita, le storie raccolte in questo libro ci offrono preziosi spunti di riflessione e ispirazione. Quello che possiamo imparare in Africa, la salute...

Roma, 3 lug. (askanews) - È allora che nasce Cuamm, Medici con l'Africa, organizzazione che porta programmi di assistenza sanitaria e progetti di crescita; attiva nell'arco di 70 anni in 43 paesi africani con 232 ospedali serviti e oltre duemila inviati. Molte di queste storie ora sono raccolte in un libro presentato a Montecitorio, con l'introduzione del presidente della Camera Lorenzo Fontana. "Quello che possiamo imparare in Africa, la salute come bene comune" è stato scritto dal direttore di Cuamm, don Dante Carraro, che ha cercato di portare in Parlamento la realtà del continente,parlando con la deputata PD Chiara Braga e con il giornalista Enzo Romeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strategie per l'Africa: il Cuamm e un libro sulla salute "bene comune"

La presentazione del libro “Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune”, di don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa (Cuamm). Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, @Fontana3Lorenzo. Vai su X

