Eredità Lady Gucci 6 anni e 4 mesi all' ex compagna di cella

Un intricato caso di eredità sconvolge il mondo della moda e del crimine: Loredana Canò, ex compagna di cella e stretta confidente di Patrizia Reggiani, è stata condannata a 6 anni e 4 mesi per la controversia sull'eredità di Lady Gucci. La sentenza del Tribunale di Milano mette in luce un episodio che unisce passioni, tradimenti e denaro, lasciando aperte molte domande sulle dinamiche di potere dietro il marchio iconico.

Loredana Canò, ex compagna di cella e successivamente amica e assistente di Patrizia Reggiani, è stata condannata a 6 anni e 4 mesi per la vicenda dell' eredità di Lady Gucci. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale di Milano al termine del processo in cui è imputata con altre tre persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eredità Lady Gucci, 6 anni e 4 mesi all'ex compagna di cella

Chiesta condanna per ex compagna di cella di Patrizia Reggiani: secondo i pm circuì Lady Gucci per sottrarle l’eredità - La Procura di Milano ha chiesto la condanna per l'ex compagna di cella di Patrizia Reggiani, accusata di averla circuì per sottrarle l'eredità.

