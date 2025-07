BOOM! GF + GF Vip Gold nella prossima stagione? Conduttore cercasi

Se Alfonso Signorini dovesse lasciare il timone, si aprirebbero scenari sorprendenti per il futuro del Grande Fratello. L’attesa cresce, tra rumors e speculazioni, su chi potrebbe prendere le redini di questa iconica trasmissione e portarla verso nuove sfide. La prossima stagione promette grandi novità : due versioni distinte, una dedicata ai NIP e l’altra, la Gold/VIP, con un volto davvero speciale. Restate sintonizzati: il conduttore cercasi!

Ricorderete certamente quando, con notevole anticipo sulla tabella di marcia, vi anticipai dell’ arrivo di un’edizione Gold del Grande Fratello nella stagione 20252026. E così dovrebbe essere. Con un plus. Sembra che Mediaset sia intenzionata a mettere in piedi nella prossima annata televisiva due edizioni distinte del Grande Fratello: una NIP da ottobre e quella GoldVIP a partire da gennaio. La discriminante? Il conduttore. Se Alfonso Signorini sembra confermato per il GF GoldVIP, a Cologno avrebbero in animo di affidare la versione con persone comuni ad un nuovo presentatore. Ecco, dunque, spiegato il perchè delle puntate zero fresche di registrazione de La Fattoria con Simona Ventura e Alessandra Viero. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - BOOM! GF + GF Vip/Gold nella prossima stagione? Conduttore cercasi

