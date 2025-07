Motorsport in lutto | Borja Gomez morto in un incidente in pista

Il mondo del motorsport piange la perdita di Borja Gomez, giovane talento spagnolo scomparso tragicamente durante una sessione di prove a Magny-Cours. La sua passione e il suo coraggio hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti gli appassionati. In questo momento di grande dolore, ci uniamo al lutto generale, ricordando con affetto e rispetto il suo impegno in pista. La sua energia continuerĂ a vivere nei ricordi e nelle piste che amava.

Borja Gomez ci ha lasciato. Il mondo del motociclismo è in lutto per la scomparsa del giovane pilota, deceduto in un gravissimo incidente sul tracciato francese di Magny-Cours in occasione delle prove del giovedì dell’Europeo Stock600 in preparazione al fine settimana del FIM Junior GP. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma sembra che il 20enne spagnolo sia rimasto coinvolto in una caduta multipla innescata probabilmente da una perdita d’olio. A rendere nota la triste notizia è stato il team Laglisse, per cui il centauro correva nella classe Stock internazionale e anche nel campionato spagnolo di Superbike. 🔗 Leggi su Oasport.it