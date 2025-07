L’Itis ‘Lucarelli’ premiata dall’USR Campania per l’innovazione didattica

L’Istituto Tecnico Industriale “G.B. Lucarelli” di Benevento si distingue ancora una volta, premiato dall’USR Campania per aver rivoluzionato l’approccio all’innovazione didattica. Con la sua piattaforma LucarelliWebTV, il professore Silvio Dell’Oste e i suoi studenti dimostrano che raccontare la scuola in modo autentico e coinvolgente è possibile. Un riconoscimento che celebra il talento e la visione di un’istituzione all’avanguardia. È il segno che il futuro dell’educazione si costruisce oggi, con passione e creatività.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Raccontare la scuola in modo autentico e innovativo.” Così il professore Silvio Dell’Oste dell’Istituto Tecnico Industriale “G.B.B. Lucarelli” di Benevento descrive LucarelliWebTV, il progetto vincitore per la categoria degli Istituti Secondari di II grado nell’ambito del concorso regionale “ La pratica del rispetto per una cittadinanza consapevole”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dall’ AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico. L’iniziativa rientra nelle politiche giovanili e nella promozione delle competenze digitali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it