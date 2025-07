Targa per i monopattini | da quando come farla e i costi Multe salate per i trasgressori

Se possiedi un monopattino, è fondamentale conoscere le nuove regole: dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emergono i requisiti per le targhe identificative, obbligatorie da subito. Scopri come ottenere la tua, i costi e le sanzioni per chi trasgredisce, perché rispettare le norme significa tutelare te stesso e gli altri sulle strade italiane. Restate con noi per tutto quello che devi sapere!

Il Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti ha emanato un decreto che disciplina i contrassegni identificativi per i monopattini. Non solo, viene introdotto l'obbligo del casco anche per i maggiorenni e si definiscono le caratteristiche che dovrà avere la targa personalizzata.

