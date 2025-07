LIVE Sinner-Vukic Wimbledon 2025 in DIRETTA | sotto Swiatek poi il n1!

Benvenuti alla nostra emozionante diretta live di Wimbledon 2025, dove si svolgono sfide mozzafiato tra i più grandi campioni del tennis. Oggi, il campo si anima con l’attesa tra Vukic e la regina Swiatek, seguita dall’emozionante confronto tra Jannik Sinner e il numero uno del mondo. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e per vivere ogni momento di questa straordinaria giornata di tennis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:55 McNally-Swiatek 7-5, non sorprenderebbe più di tanto una sconfitta della più volte campionessa Slam sulla sua superficie meno favorevole: poi toccherà a Jannik Sinner! 16:25 Tre set e meno di due ore di gioco servono a Djokovic per sbarazzarsi di Evans. Ora Swiatek-McNally, poi Sinner! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida di Jannik SINNER al torneo di Wimbledon 2025, di fronte c’è l’australiano Aleksandar Vukic per un posto al 3° turno contro Martinez o Navone. Il tabellone del n.1 del mondo è stato clemente, nessuna mina vagane nei primi tre turni e un terzo turno che si preannuncia abbastanza morbido. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Vukic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: sotto Swiatek, poi il n.1!

