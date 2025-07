LIVE Nuoto Europei Juniores 2025 in DIRETTA | Pernice Santambrogio e 4×200 sl con Mao e Nannucci a caccia del podio!

L'emozione dei Campionati Europei Juniores di Nuoto 2025 si fa sentire: in diretta, giovani talenti come Pernice, Santambrogio, Mao e Nannucci sono pronti a sfidarsi per conquistare un posto sul podio. Con aggiornamenti in tempo reale e performance mozzafiato, questa notte promette grandi emozioni. Rimanete con noi e scoprite chi salirà sul gradino più alto del podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47: Non ci sono italiani nella finale dei 50 stile libero maschile, Un solo italiano, invece, in semifinale nei 50 stile libero uomini, Daniel D’Agostino, ottavo con 22”78. 17.45: Due le azzurre qualificate per le semifinali dei 200 dorso: Viola Ricci con l’ottavo tempo di 2’15”31 e Benedetta Boscaro con il 12mo tempo di 2’16”21. Cib sono due azzurri a caccia del podio nella prima finale di serata, i 200 misti maschili con Francesco Pernice che ha fatto segnare il terzo miglior tempo in semifinale e Matteo Venini, in finale con l’ottavo crono. 17.43: Gli azzurri hanno iniziato con il piede giusto la manifestazione conquistando nelle prime due giornate ben sei medaglie, l’oro nella 4×100 stile libero e di Bianca Nannucci nei 200 stile libero, l’argento nella 4×100 femminile, di Del Signore nei 50 dorso, di Giannelli nei 1500 sl e il bronzo della 4×100 stile libero mista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto. Europei Juniores 2025 in DIRETTA: Pernice, Santambrogio e 4×200 sl con Mao e Nannucci a caccia del podio!

