Renzi vede rosso | Italia Viva chiude il bilancio del 2024 con quasi un milione e mezzo di perdite

e mezzo di perdite, dando segnali di una crisi finanziaria che mette a rischio la stabilità del partito e solleva dubbi sul suo futuro. La difficile gestione economica di Italia Viva evidenzia le sfide interne e la necessità di rinnovare strategie e alleanze per rilanciare il progetto politico di Renzi.

Conti in rosso per Italia Viva, che chiude il bilancio 2024 con un disavanzo d’esercizio di 1 milione 417mila 460 euro. Sul bilancio hanno pesato le spese per le europee, ma anche, secondo quanto emerso, una contrazione dei contributi dei sostenitori, privati e imprese, che con le loro donazioni davano respiro ai conti del partito di Matteo Renzi, compensando le uscite, anche elettorali. Italia Viva chiude il bilancio con quasi un milione e mezzo di perdite. Il “Rendiconto 2024”, chiuso al 31 dicembre, è stato pubblicato sul sito di Italia Viva, nella sezione “Trasparenza” e rilanciato dall’agenzia di stampa Adnkronos, che sottolinea come siano gli stessi «vertici del partito» a certificare la riduzione dei contributi privati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Renzi vede “rosso”: Italia Viva chiude il bilancio del 2024 con quasi un milione e mezzo di perdite

