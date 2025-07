Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-07-2025 ore 18 | 10

Benvenuti a questa nuova edizione di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della regione Lazio. Oggi, 3 luglio 2025 alle ore 18:10, vi aggiorniamo sulle ultime novità e disagi sulla rete stradale romana. Tra incidenti, chiusure e traffico intenso, scopriamo insieme come muoversi al meglio per evitare inconvenienti e arrivare puntuali a destinazione. Restate con noi, perché ogni minuto conta sulla strada!

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo dove si vede un incidente avvenuto sulla carreggiata esterna altezza la Cassia è stata disposta la chiusura al transito veicolare a partire dalla Salaria proseguendo in esterna per traffico intenso troviamo di rallentamenti tra Roma Fiumicino e vedere il mare tra Laurentina turco interna si sta in coda della Bufalotta e Prenestina andiamo sono Roma Napoli dove traffico si presenta il colonnato tra il bivio con la 24 e la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli del 24 tra Portonaccio e gentilezza in direzione centro mese al suo posto traffico rallentato tra Fiorentina e Tor Cervara possiamo sulla Pontina dove per incidente troviamo e gli incolonnamenti da Spinaceto a raccordo in direzione di quest'ultimo continuando sulla Pontina per traffico intenso proviamo di rallentamenti tra via dei rutuli e aprile in direzione Latina sempre per incidente Mi sono delle code anche sulla Colombo travi di Malafede e via di Mezzocammino in direzione la capitale rimossi gli incidenti che causano disagi sull'Appia l'altezza di Frattocchie sulla Via dei Laghi nei pressi di via dei corsi in entrambi i casi Attualmente il traffico si presenta regolare ora il trasporto pubblico sulla ferrovia Metromare servizio entrato in entrambe le direzioni per il guasto a 13 non partivo si dice busta vita integrativo con partenza da entrambi i capolinea da Tommaso Renzi e Astral infomobilità tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio