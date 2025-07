Come difendersi dalla sindrome da esaurimento trumpiano

La sindrome da esaurimento trumpiano rappresenta una vera e propria minaccia psicologica e sociale, alimentata da un continuo flusso di notizie allarmanti e da un senso d’impotenza diffuso. Difendersene significa prima di tutto riconoscere i segnali di questa condizione e adottare strategie efficaci per proteggere il proprio equilibrio mentale. Per preservare la salute collettiva e individuale, è fondamentale conoscere i metodi più adeguati per contrastarla e mantenere la lucidità in tempi difficili.

Più che un sospetto, ormai è una certezza. Per la salute dell'umanità, la seconda presidenza Trump è una calamità più tremenda della pandemia di Covid, sia per le migliaia e migliaia di morti (per lo più vittime delle guerre che l' autocandidato prossimo Nobel per la Pace aveva promesso di risolvere in 24 ore, prima di scoprire che il modo più sicuro per concluderle in fretta è schierarsi con il più forte e lasciargli mano libera), sia per i danni psicologici che sta arrecando, giorno dopo giorno, a tutti gli esseri umani esposti ai mezzi di comunicazione, e quindi all'ininterrotto di sparate pericolose, deliranti e contraddittorie, trasmesso da Donald Trump e dai suoi accoliti.

