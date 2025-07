Sancho Juve trattativa avanzata col Manchester United! L’indiscrezione dall’Inghilterra | in corso colloqui con gli agenti per il contratto Tutti i dettagli

La Juventus accelera sul fronte Sancho: trattativa ormai ai dettagli con il Manchester United. Secondo le indiscrezioni dall’Inghilterra, i bianconeri sono in dialogo diretto con gli agenti dell’esterno inglese, con incontri in corso per definire il contratto. L’obiettivo è chiudere quanto prima questa operazione di mercato, che potrebbe rappresentare un tassello importante nel progetto Juventus. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sul futuro di Sancho e la nuova avventura in bianconero.

Sancho Juve, trattativa avanzata col Manchester United: gli aggiornamenti sul futuro dell'esterno inglese. Le trattative per il trasferimento di Jadon Sancho alla Juventus stanno proseguendo a ritmi intensi. Come riportato da Ben Jacobs su The United Stand, al momento si sta svolgendo un incontro tra i bianconeri e l'entourage di Sancho, con i dettagli finanziari della trattativa al centro delle discussioni. La Juve e il rappresentante dell'esterno inglese sono ora concentrati sui termini personali dell'accordo, un passo fondamentale per arrivare a una conclusione positiva. Il desiderio di Sancho di continuare a giocare nei principali campionati europei sembra coincidere perfettamente con l'intenzione del calciomercato Juve di rinforzare il proprio attacco con un talento di livello internazionale.

Juventus, Sancho di nuovo nel mirino: oggi il contatto con lo United. Dopo un anno di silenzio, il nome dell'esterno inglese riemerge prepotentemente, alimentato anche dal contatto tra i bianconeri e lo United.

